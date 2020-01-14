Дорожній фонд Луганської області складе рекордні 3 млрд грн

Фото: Сергій Гайдай (прес-служба)

Регіональний дорожній фонд Луганської ОДА в 2020 році складе рекордну суму

Регіональний дорожній фонд Луганської ОДА в 2020 році складе рекордні 3 мільярдів гривень. Про це повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook.

У своєму відео-зверненні Гайдай подякував прем'єр-міністру Олексію Гончарука, його раднику Юрію Голику та голові Укравтодору Олександру Кубракова за виділення області ще майже 200 млн гривень на ремонт ділянки траси державного значення в Лисичанську.

"Я хотів би подякувати Олександру Кубракова, Юрію Голику та самого прем'єра Олексія Гончарука за те, що в цьому році ми отримаємо фантастичну суму на ремонт доріг Луганської області", - додав Гайдай.

За його словами, ще 200 млн гривень на ремонт 14-кілометрової ділянки траси в районі Лисичанська було вирішено виділити з держбюджету після робочої зустрічі Гайдая, Гончарука, Голика і Кубракова.

Спочатку, ремонт цієї дороги було покладено на обласний бюджет.

"Завдяки цьому рішенню, кількість відремонтованих доріг Луганської області не зменшиться", - сказав Гайдай.

За словами Голика, в 2019 році лідерами у використанні коштів, виділених на ремонт і утримання доріг обласного та сільського значення, були Хмельницька, Сумська, Луганська, Харківська та Дніпропетровська області.