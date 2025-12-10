Дорожня корупція у Дніпропетровській ОДА: НАБУ розкрило деталі справи на 286 млн гривень

НАБУ та САП оприлюднили матеріали розслідування щодо колишнього голови Дніпропетровської ОДА та його спільників. Їх підозрюють у розкраданні понад 392 млн гривень під час ремонтів доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

За версією слідства, посадовці організували схему, що дозволила отримати бюджетні кошти без дотримання передбачених процедур. Замість капітального чи поточного ремонту доріг вони підміняли вид робіт "експлуатаційним утриманням", яке у 2022 році мало пріоритет і не вимагало повного пакету документації - зокрема проєктів, експертиз та технагляду.

Слідчі встановили, що витрати на дорожні роботи були штучно збільшені до 1,5 млрд гривень, після чого укладені договори з компанією, пов’язаною з колишнім головою ОДА. Підрядник, за даними слідства, завищував вартість матеріалів, унаслідок чого державі було завдано збитків більш ніж на 392 млн гривень.

Частину коштів, як зазначає НАБУ, вивели на рахунки інших підприємств, які контролювали сам ексголова обладміністрації та його заступник.

У вересні 2024 року п’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 ККУ - заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Крім того, колишньому керівнику одного з департаментів Дніпропетровської ОДА окремо інкримінують незаконне збагачення за ст. 368-5 ККУ.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що правоохоронці викрили корупцію на ремонті доріг. Про підозру повідомили колишнього голову ОДА та його заступника.

НАБУ не розкривало ім'я фігуранта, однак як зазначали джерела РБК-Україна, йдеться про ексглаву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко та його заступника Максима Беспальчука.