У Дніпропетровській ОВА викрили дорожню корупцію: серед підозрюваних ексочільник області

НАБУ і САП викрили масштабну оборудку у дорожній сфері в Дніпропетровській ОВА. Про підозру повідомлено ексголові Дніпропетровської та його заступнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними РБК-Україна, мова про ексголову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та його заступника Максима Беспальчука.

За даними НАБУ, під час повномасштабного вторгнення РФ державному бюджету було заподіяно понад 286 млн гривень збитків.

Про підозру повідомили:

ексголові Дніпропетровської ОДА;

ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА;

екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Як розповіли у відомстві, у 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг. При цьому витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

Однак підозрювані замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування. Це було зроблено з метою отримання можливості першочергового фінансування

"Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн гривень", - сказано у повідомленні.

Підозрювані вивели частину цих коштів на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.