Суд обрав запобіжний захід ексочільнику Дніпропетровської ОДА Резніченку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку. Він передбачає заставу у розмірі 30 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду .

При цьому йому заборонили спілкуватися з іншими фігурантами справи про махінації на ремонті доріг.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що правоохоронці викрили корупцію на ремонті доріг. Про підозру повідомили колишнього голову ОДА та його заступника.

Як зазначали джерела РБК-Україна, йдеться про ексглаву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко та його заступника Максима Беспальчука.

Правоохоронці з'ясували, що державному бюджету було завдано понад 286 млн гривень збитків.

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