ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд обрав запобіжний захід ексочільнику Дніпропетровської ОДА Резніченку

Понеділок 16 вересня 2024 21:31
UA EN RU
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику Дніпропетровської ОДА Резніченку Фото: Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку. Він передбачає заставу у розмірі 30 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суд також зобов'язав колишнього чиновника:

  • прибувати на кожну вимогу суду;
  • повідомляти слідчого детектива, прокурора або суд про зміну місця проживання або роботи;
  • не виїжджати із Дніпропетровської області без відповідного дозволу;
  • здати паспорт, закордонний паспорт.

При цьому йому заборонили спілкуватися з іншими фігурантами справи про махінації на ремонті доріг.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що правоохоронці викрили корупцію на ремонті доріг. Про підозру повідомили колишнього голову ОДА та його заступника.

Як зазначали джерела РБК-Україна, йдеться про ексглаву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко та його заступника Максима Беспальчука.

Правоохоронці з'ясували, що державному бюджету було завдано понад 286 млн гривень збитків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Суд Резниченко
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією