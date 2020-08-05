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Дорожню карту розвитку Донбасу можуть представити у вересні

Київ, Середа 05 серпня 2020 11:58
Дорожню карту розвитку Донбасу можуть представити у вересні
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Нова стратегія буде подана Кабінету міністрів

В Україні вже у вересні можуть представити дорожню карту економічного відновлення Донбасу. Нову стратегію подадуть на розгляд Кабінету міністрів.

Про це в статті для Аlantic Council пише віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, після презентації дорожньої карти потрібно ще не менше півроку для необхідних розрахунків.

"Це вимагатиме участі експертів. В ідеалі цей внесок повинен надходити безпосередньо від потенційних інвесторів", - зазначив Рєзніков.

Він також підкреслив, що це не тільки питання полегшення кризи для Донбасу, а й спроба створити інноваційну економічну зону, яка може справити позитивний вплив на всю Європу.

"У міру того, як Європа справляється з нинішньою кризою, пов'язаною з коронавірусом, багато країн визнають переваги диверсифікації за межами Китаю і наявності високоякісних виробничих потужностей ближче до дому. Як один із найбільших сусідів ЄС, Україна ідеально підходить для виконання цієї ролі, а регіон Донбасу володіє багатьма специфічними атрибутами, необхідними для того, щоб зіграти провідну роль", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков пояснив український підхід до "особливого статусу" Донбасу, який полягає у створенні інвестиційного режиму і нової економічної моделі.

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