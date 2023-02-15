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Дорожники встановили перший модульний міст, який передала Франція: де розташований

Фото: на Чернігівщині відкрили перший модульний міст, переданий Францією (facebook.com/Chaus.Viacheslav)
Автор: Константин Широкун

У Чернігівській області запрацював перший модульний міст із шести, які були передані Україні урядом Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Запрацював ще один міст, наданий французькими партнерами. 42-метрову конструкцію встановили у Старому Білоусі", - зазначив Чаус.

За його словами, міст суцільнометалевий. Дорожня поверхня з дерев'яного настилу. Конструкція може витримати автомобілі вагою 18 тонн. Повідомляється, що нова конструкція – це тимчасовий захід на час будівництва нового капітального мосту.

"Загалом французькі партнери надали Чернігівській області 6 збірних конструкцій, установкою трьох займається Управління капітального будівництва ОВА. Перша – вже слугує мешканцям Нового Білоуса", - додав голова Чернігівської ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївської області ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець замість зруйнованого під час боїв у регіоні.

Також ми писали, що Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість зруйнованих бойових дій.

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ФранціяЧерниговская область