Дорожники встановили перший модульний міст, який передала Франція: де розташований

У Чернігівській області запрацював перший модульний міст із шести, які були передані Україні урядом Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, міст суцільнометалевий. Дорожня поверхня з дерев'яного настилу. Конструкція може витримати автомобілі вагою 18 тонн. Повідомляється, що нова конструкція – це тимчасовий захід на час будівництва нового капітального мосту.

"Запрацював ще один міст, наданий французькими партнерами. 42-метрову конструкцію встановили у Старому Білоусі", - зазначив Чаус.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївської області ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець замість зруйнованого під час боїв у регіоні.

Також ми писали, що Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість зруйнованих бойових дій.

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