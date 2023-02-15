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Дорожники установили первый модульный мост, переданный Францией: где расположен

Фото: в Черниговской области открыли первый модульный мост, переданный Францией (facebook.com/Chaus.Viacheslav)
Автор: Константин Широкун

В Черниговской области заработал первый модульный мост из шести, которые были переданы Украине правительством Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Заработал еще один мост, предоставленный французскими партнерами. 42-х метровую конструкцию установили в Старом Белоусе", - отметил Чаус.

По его словам, мост цельнометаллический. Дорожная поверхность – из деревянного настила. Конструкция может выдержать автомобили весом до 18 тонн. Сообщается, что новая конструкция – это временная мера на время строительства нового капитального моста.

"В целом французские партнеры предоставили Черниговской области 6 сборных конструкций, установкой трех занимается Управление капитального строительства ОВА. Первая – уже служит жителям Нового Белоуса", - добавил глава Черниговской ОВА.

Ранее сообщалось, что в Снигиревской громаде Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного в ходе боев в регионе.

Также мы писали, что Французская гуманитарная миссия передала Черниговской области конструкции трех мостов, которые установят вместо разрушенных в результате боевых действий.

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ФранцияЧерниговская область