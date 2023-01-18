Замість знищеного мосту. У Миколаївській області збудували переправу через Інгулець

У Снігурівській громаді Миколаївської області ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець замість зруйнованого під час боїв у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Миколаївської ОВА.

Роботи над тимчасовою переправою розпочалися лише 20 грудня. Будівництво виконувалося особовим складом 36-го колійного полку Державної спеціальної служби транспорту.

"У Снігурівській громаді ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець, збудований завдяки Державній спеціальній службі транспорту", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість зруйнованих бойових дій.

Також повідомлялося, що Швеція стане четвертою європейською країною, яка надасть українським шляховикам тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту.

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