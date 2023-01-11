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Франція відновить три мости в Чернігівській області

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Україна, Середа 11 січня 2023 04:44
Франція відновить три мости в Чернігівській області Фото: Франція допоможе Чернігівській області з відновленням мостів (
Автор: Антон Малиновський

Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість тих, що були зруйновані внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство інфраструктури України.

Один з мостів вже зібраний і встановлений на балки, а на проїзну частину було нанесено спеціальне покриття. Тепер там необхідно встановити пішохідні плити і облаштувати підходи до мосту. Після цього рух транспорту буде відновлено.

Зазначається, що під час активних бойових дій на Чернігівщині було знищено 27 мостів та шляхопроводів. Зараз проїзд відновлено на 20 з них.

Нагадаємо, що 10 січня російські війська вкотре обстріляли прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях з мінометів та артилерії. Усього було зафіксовано понад 40 "приходів".

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Черниговская область Франція
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