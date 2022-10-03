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Дорожники почали відновлювати траси у звільнених районах Донбасу

Фото: шляховики почали відновлювати дороги у звільнених районах Донбасу (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Константин Широкун

Дорожні служби розпочали очищення доріг у звільнених районах на півночі Донецької області у напрямку Святогірської лаври.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема йде очищення траси М-03 Київ – Харків – Довжанський від залишків військової та цивільної техніки, боєприпасів, уламків знищеної інфраструктури. Прибирання дороги дозволить швидше транспортувати до госпіталів поранених та завозити гуманітарну допомогу мешканцям деокупованих територій.

За перші дні роботи прибрано 11,2 км покриття та влаштовано 1 тимчасову переправу. Сьогодні на трасі М-03 працює 20 робітників та 9 одиниць спецтехніки. Як тільки це буде безпечно, у координації з військовими нарощуватимемо масштаби прибирання.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські захисники деокупували село Торське Донецької області. Воно знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області.

Також днем раніше ЗСУ звільнили місто Лиман у Донецькій області та повністю очистили населений пункт від росіян.

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