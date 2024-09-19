Дорожче, ніж у Києві. В одному з міст Полтавської області суттєво зросте вартість проїзду

У місті Кременчук Полтавської області з 1 жовтня значно виросте вартість проїзду у тролейбусах. Ціна квитка буде більшою, ніж у Києві.
Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на онлайн-трансляцію засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 вересня.
Починаючи із жовтня за проїзд у тролейбусах Кременчука доведеться заплатити 12 гривень, зараз вартість становить 10 гривень. Зазначимо, що у Києві станом на 19 вересня квиток на тролейбус коштує 8 гривень.
Також у Кременчуці є можливість придбати проїзний квиток, вартість якого становитиме:
Рішення про підвищення вартості проїзду підтримали усі члени виконкому, які були присутні на засіданні.
Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснював, що тарифи на проїзд у тролейбусах доведеться підняти через підвищення тарифів на електроенергію.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві тестують систему безквиткового проїзду у громадському транспорті. Функціонал нового сервісу вже готовий і проходить випробування на кількох маршрутах "Київпастрансу". Нова система дозволяє пасажирам здійснювати поїздку без паперових квитків – достатньо зайти в мобільний застосунок, оплатити проїзд і поїхати. Валідатори при цьому не потрібні, оскільки процес відбувається через самовалідацію.
Також ми писали, яке покарання передбачене в Україні за неоплачений проїзд у громадському транспорті. Передбачено адміністративну відповідальність, що означає можливість отримати штраф прямо на місці. Юристи підкреслюють, що контролери мають діяти згідно з правилами: під час перевірки вони повинні показати службові посвідчення, а при накладенні штрафу – видавати квитанцію встановленого зразка.
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