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Дорожче, ніж у Києві. В одному з міст Полтавської області суттєво зросте вартість проїзду

Фото: Тролейбуси у Кременчуці (Кременчуцька міська рада)
Автор: Тетяна Веремєєва

У місті Кременчук Полтавської області з 1 жовтня значно виросте вартість проїзду у тролейбусах. Ціна квитка буде більшою, ніж у Києві.

Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на онлайн-трансляцію засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 вересня.

Починаючи із жовтня за проїзд у тролейбусах Кременчука доведеться заплатити 12 гривень, зараз вартість становить 10 гривень. Зазначимо, що у Києві станом на 19 вересня квиток на тролейбус коштує 8 гривень.

Також у Кременчуці є можливість придбати проїзний квиток, вартість якого становитиме:

  • учнівський – 200 грн на місяць
  • студентський – 230 грн на місяць
  • для громадян – 600 грн на місяць
  • для підприємств, установ та організацій – 1000 грн на місяць
  • комбіновані для населення (тролейбус та автобус) – 800 грн на місяць

Рішення про підвищення вартості проїзду підтримали усі члени виконкому, які були присутні на засіданні.

Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснював, що тарифи на проїзд у тролейбусах доведеться підняти через підвищення тарифів на електроенергію.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві тестують систему безквиткового проїзду у громадському транспорті. Функціонал нового сервісу вже готовий і проходить випробування на кількох маршрутах "Київпастрансу". Нова система дозволяє пасажирам здійснювати поїздку без паперових квитків – достатньо зайти в мобільний застосунок, оплатити проїзд і поїхати. Валідатори при цьому не потрібні, оскільки процес відбувається через самовалідацію.

Також ми писали, яке покарання передбачене в Україні за неоплачений проїзд у громадському транспорті. Передбачено адміністративну відповідальність, що означає можливість отримати штраф прямо на місці. Юристи підкреслюють, що контролери мають діяти згідно з правилами: під час перевірки вони повинні показати службові посвідчення, а при накладенні штрафу – видавати квитанцію встановленого зразка.

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Тролейбус