RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дороже, чем в Киеве. В одном из городов Полтавской области существенно подорожает проезд

Фото: Троллейбусы в Кременчуге (Кременчугский городской совет)
Автор: Татьяна Веремеева

В Кременчуге Полтавской области с 1 октября значительно вырастет стоимость проезда в троллейбусах. Цена билета будет больше, чем в Киеве.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания исполнительного комитета Кременчугского городского совета 19 сентября.

Начиная с октября, за проезд в троллейбусах Кременчуга придется заплатить 12 гривен, сейчас стоимость составляет 10 гривен. Отметим, что в Киеве по состоянию на 19 сентября билет на троллейбус стоит 8 гривен.

Также в Кременчуге есть возможность приобрести проездной билет, стоимость которого составит:

  • ученический – 200 грн в месяц
  • студенческий – 230 грн в месяц
  • для граждан – 600 грн в месяц
  • для предприятий, учреждений и организаций – 1000 грн в месяц
  • комбинированные для населения (троллейбус и автобус) – 800 грн в месяц

Решение о повышении стоимости проезда поддержали все члены исполкома, присутствовавшие на заседании.

Ранее городской голова Кременчуга Виталий Малецкий объяснял, что тарифы на проезд в троллейбусах придется поднять из-за повышения тарифов на электроэнергию.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве тестируют систему безбилетного проезда в общественном транспорте. Функционал нового сервиса уже готов и проходит испытания на нескольких маршрутах "Киевпасстранса". Новая система позволяет пассажирам совершать поездку без бумажных билетов – достаточно зайти в мобильное приложение, оплатить проезд и уехать. Валидаторы при этом не нужны, поскольку процесс происходит через самовалидацию.

Также мы писали, какое наказание предусмотрено в Украине за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Предусмотрена административная ответственность, что означает возможность получить штраф прямо на месте. Юристы подчеркивают, что контролеры должны действовать согласно правилам: во время проверки они должны показать служебные удостоверения, а при наложении штрафа – выдавать квитанцию установленного образца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тролейбус