Дороже, чем в Киеве. В одном из городов Полтавской области существенно подорожает проезд

Начиная с октября, за проезд в троллейбусах Кременчуга придется заплатить 12 гривен, сейчас стоимость составляет 10 гривен. Отметим, что в Киеве по состоянию на 19 сентября билет на троллейбус стоит 8 гривен.

Также в Кременчуге есть возможность приобрести проездной билет, стоимость которого составит:

ученический – 200 грн в месяц

студенческий – 230 грн в месяц

для граждан – 600 грн в месяц

для предприятий, учреждений и организаций – 1000 грн в месяц

комбинированные для населения (троллейбус и автобус) – 800 грн в месяц

Решение о повышении стоимости проезда поддержали все члены исполкома, присутствовавшие на заседании.

Ранее городской голова Кременчуга Виталий Малецкий объяснял, что тарифы на проезд в троллейбусах придется поднять из-за повышения тарифов на электроэнергию.