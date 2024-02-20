Дорожче за Київ. Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

Яка ситуація на ринку оренди квартир у Львові

Через війну і непередбачуваність ситуації житло у Львові купують не так часто, як раніше. Клієнти довго роздумують, придивляються, часто відмовляються купувати, каже РБК-Україна рієлтор зі Львова Володимир Глущак. За його словами, навіть якщо знайшли ідеальну за всіма параметрами пропозицію, все одно можуть відкладати угоду на тиждень-два.

"Основний фактор – події війни. Люди бачать новини з фронту. Такого роду повідомлення дуже впливають на прийняття рішення по покупці. Львів – це західний форпост України, але тут так само може бути небезпечно", – описує тенденцію рієлтор.

Значно динамічніший за продажі – ринок оренди квартир у Львові. Крім переселенців, які переїздили на Захід України самостійно, до Львова також релокувалося багато працівників різних компаній. Їм потрібне житло, і більшість орендує квартири, а не купує. Про це у коментарі РБК-Україна каже рієлтор Олександр Бойко.

Фото: На інтерес до купівлі житла дуже впливають новини з фронту (facebook.com/lev.development)

"Не можна зробити висновок, що весь ринок оренди житла у Львові став дешевшим порівняно з періодом початку вторгнення РФ. Наприклад, оренда 1-к однокімнатної квартири у новобудові Львова на місяць коштує в середньому від 500 доларів США або близько 18 350 грн", – каже експерт.

За спостереженнями ріелторів, з якими спілкувалося РБК-Україна, в Києві оренда 1-кімнітної квартири в новобудові коштує стільки ж або дешевше. Багато пропозицій квартир у Львові пропонуються дорожче, ніж більш-менш аналогічні у столиці.

На яку суму розраховувати тих, хто хоче переїхати до Львова і винайняти там непогану однокімнатну квартиру неподалік від центру?

За словами Олександра Бойко, вартість оренди буде залежати від кількох факторів:

району розташування;

стану квартири та самого будинку, де вона розташована;

площі квартири та загальної конкуренції на ринку оренди.

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

Згідно з останніми даними від Лун та Dim Ria, ціни на оренду житла залишаються стабільними – немає ні різкого подорожчання, ні падіння цін.

За даними Лун, ціни на оренду квартир у Львові, в порівнянні з минулим роком, кардинально не змінюються. Наприклад, за статистикою змін цін від Dim Ria, у більшості (17) мікрорайонів ціни залишаються без змін, у 13 мікрорайонах ціни збільшились, а у 13 – зменшились.

Ціни за квартири у різних районах міста станом на лютий такі:

Однокімнатні : від 15 000 до 17 200;

: від 15 000 до 17 200; Двокімнатні : від 15 000 до 20 500;

: від 15 000 до 20 500; Трикімнатні: від 15 300 до 26 800 грн.

Фото: Статистика оренди в Львові (lun.ua)

Середні ціни в районах Львову за даними Dim Ria:

Галицький район: 21 175 грн;

21 175 грн; Залізничний район : 17 325 грн;

: 17 325 грн; Личаківський: 18 519 грн;

18 519 грн; Сихівський: 17 325 грн;

17 325 грн; Франківський: 19 250 грн;

19 250 грн; Шевченківський: 20 251 грн.

Фото: Приклади цін на оренду квартир у деяких районах Львову (скриншот із сайту olx.com)