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Дорожче за Київ. Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

Фото: Історичний центр Львова (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова, Поліна Гребеножко

Ціни на оренду житла у Львові залишаються порівняно високими. За даними аналітиків ринку, місто лідирує за вартістю оренди серед інших обласних центірв на рівні з Києвом.

За скільки можна орендувати квартиру у Львові, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Яка ситуація на ринку оренди квартир у Львові

Через війну і непередбачуваність ситуації житло у Львові купують не так часто, як раніше. Клієнти довго роздумують, придивляються, часто відмовляються купувати, каже РБК-Україна рієлтор зі Львова Володимир Глущак. За його словами, навіть якщо знайшли ідеальну за всіма параметрами пропозицію, все одно можуть відкладати угоду на тиждень-два.

"Основний фактор – події війни. Люди бачать новини з фронту. Такого роду повідомлення дуже впливають на прийняття рішення по покупці. Львів – це західний форпост України, але тут так само може бути небезпечно", – описує тенденцію рієлтор.

Значно динамічніший за продажі – ринок оренди квартир у Львові. Крім переселенців, які переїздили на Захід України самостійно, до Львова також релокувалося багато працівників різних компаній. Їм потрібне житло, і більшість орендує квартири, а не купує. Про це у коментарі РБК-Україна каже рієлтор Олександр Бойко.

Фото: На інтерес до купівлі житла дуже впливають новини з фронту (facebook.com/lev.development)

"Не можна зробити висновок, що весь ринок оренди житла у Львові став дешевшим порівняно з періодом початку вторгнення РФ. Наприклад, оренда 1-к однокімнатної квартири у новобудові Львова на місяць коштує в середньому від 500 доларів США або близько 18 350 грн", – каже експерт.

За спостереженнями ріелторів, з якими спілкувалося РБК-Україна, в Києві оренда 1-кімнітної квартири в новобудові коштує стільки ж або дешевше. Багато пропозицій квартир у Львові пропонуються дорожче, ніж більш-менш аналогічні у столиці.

На яку суму розраховувати тих, хто хоче переїхати до Львова і винайняти там непогану однокімнатну квартиру неподалік від центру?

За словами Олександра Бойко, вартість оренди буде залежати від кількох факторів:

  • району розташування;
  • стану квартири та самого будинку, де вона розташована;
  • площі квартири та загальної конкуренції на ринку оренди.

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

Згідно з останніми даними  від Лун та Dim Ria, ціни на оренду житла залишаються стабільними – немає ні різкого подорожчання, ні падіння цін.

За даними Лун, ціни на оренду квартир у Львові, в порівнянні з минулим роком, кардинально не змінюються. Наприклад, за статистикою змін цін від Dim Ria, у більшості (17) мікрорайонів ціни залишаються без змін, у 13 мікрорайонах ціни збільшились, а у 13 – зменшились.

Ціни за квартири у різних районах міста станом на лютий такі:

  • Однокімнатні: від 15 000 до 17 200;
  • Двокімнатні: від 15 000 до 20 500;
  • Трикімнатні: від 15 300 до 26 800 грн.

Фото: Статистика оренди в Львові (lun.ua)

Середні ціни в районах Львову за даними Dim Ria:

  • Галицький район: 21 175 грн;
  • Залізничний район: 17 325 грн;
  • Личаківський: 18 519 грн;
  • Сихівський: 17 325 грн;
  • Франківський: 19 250 грн;
  • Шевченківський: 20 251 грн.

Фото: Приклади цін на оренду квартир у деяких районах Львову (скриншот із сайту olx.com)

Нагадаємо, війна спричинила різке падіння попиту на житло по всій Україні. Але завдяки програм єОселя в останні місяці в Києві та інших містах продажі житла активізувалися. Деякі рієлтори кажуть, що рівень продажів повернувся до "довоєнного" рівня.

Також стало відомо, скільки коштує орендувати житло в Одесі.

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