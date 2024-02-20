Дороже Киева. Сколько стоит арендовать квартиру во Львове

Какая ситуация на рынке аренды квартир во Львове

Из-за войны и непредсказуемости ситуации жилье во Львове покупают не так часто, как раньше. Клиенты долго раздумывают, присматриваются, часто отказываются покупать, говорит РБК-Украина риелтор из Львова Владимир Глущак. По его словам, даже если нашли идеальное по всем параметрам предложение, все равно могут откладывать сделку на неделю-две.

"Основной фактор – события войны. Люди видят новости с фронта. Такого рода сообщения оказывают большое влияние на принятие решения по покупке. Львов – это западный форпост Украины, но здесь так же может быть опасно", – описывает тенденцию риелтор.

Значительно динамичнее продаж – рынок аренды квартир во Львове. Кроме переселенцев, которые переезжали на Запад Украины самостоятельно, во Львов также релоцировались многие сотрудники разных компаний. Им нужно жилье, и большинство арендует квартиры, а не покупает. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит риелтор Александр Бойко.

Фото: На интерес к покупке жилья оказывают большое влияние новости с фронта (facebook.com/lev.development)

"Нельзя сделать вывод, что весь рынок аренды жилья во Львове стал дешевле по сравнению с периодом начала вторжения РФ. Например, аренда 1-к однокомнатной квартиры в новостройке Львова в месяц стоит в среднем от 500 долларов США или около 18 350 грн", – говорит эксперт.

По наблюдениям риэлторов, с которыми общалось РБК-Украина, в Киеве аренда 1-комнатной квартиры в новостройке стоит столько же или дешевле. Многие предложения квартир во Львове предлагаются дороже, чем более или менее аналогичные в столице.

На какую сумму рассчитывать тем, кто хочет переехать во Львов и снять неплохую однокомнатную квартиру неподалеку от центра?

По словам Александра Бойко, стоимость аренды будет зависеть от нескольких факторов:

района расположения;

состояния квартиры и самого дома, где она расположена;

площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.

Сколько стоит арендовать квартиру во Львове.

Согласно последним данным от Лун и Dim Ria, цены на аренду жилья остаются стабильными – нет ни резкого удорожания, ни падения цен.

По данным Лун, цены на аренду квартир во Львове по сравнению с прошлым годом кардинально не меняются. Например, по статистике изменений цен от Dim Ria, в большинстве (17) микрорайонов цены остаются без изменений, в 13 микрорайонах цены увеличились, а в 13 – уменьшились.

Цены за квартиры в разных районах города по состоянию на февраль такие:

Однокомнатные : от 15 000 до 17 200;

: от 15 000 до 17 200; Двухкомнатные : от 15 000 до 20 500;

: от 15 000 до 20 500; Трехкомнатные: от 15 300 до 26 800 грн.

Фото: Статистика аренды во Львове (lun.ua)

Средние цены в районах Львова по данным Dim Ria:

Галицкий район: 21 175 грн;

21 175 грн; Железнодорожный район : 17 325 грн;

: 17 325 грн; Лычаковский: 18 519 грн;

18 519 грн; Сыховский: 17 325 грн;

17 325 грн; Франковский: 19 250 грн;

19 250 грн; Шевченковский: 20 251 грн.

Фото: Примеры цен на аренду квартир в некоторых районах Львова (скриншот с сайта olx.com)