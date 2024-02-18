Сплеск попиту. Продажі житла в Києві вийшли на "довоєнний" рівень, – експерт

Війна спричинила різке падіння попиту на житло по всій Україні. Але завдяки програмі вигідних кредитів єОселя в останні місяці в Києві та інших містах продажі житла активізувалися – і на первинці, і на вторинці. Деякі рієлтори кажуть, що рівень продажів вже навіть повернувся до "довоєнного" рівня.

Як зріс попит на квартири у столиці та за якими умовами можна вигідно купити житло за держпрограмою єОселя – РБК-Україна розповіла рієлтор агенції нерухомості Valion Валерія Малюцька.

Кому дають кредити під 3% і 7% та чому зростає попит

Вигідні державні кредити під 3% та 7% мають попит, і зараз 70-80% покупців квартир в Києві - це ті, хто хоче придбати житло за програмою єОселя. Такі дані наводять РБК-Україна в агенції нерухомості Valion виходячи з власної практики останніх місяців. Через зростання попиту активізувалися продажі житла і вторинного, і в новобудовах.

"Ринок активізується, бо фактично це найбільш вигідна програма з найнижчими відсотками за всю історію незалежної України. І це дає можливість купити житло в Києві та області вигідно. Очевидно що попит росте, і фактично дає існувати ринку нерухомості та профільним агенціям", – коментує Валерія Малюцька.

Кредити на житло під 3% дають військовим і правоохоронцям, вчителям та науковим співробітникам. Під 7% купити житло можуть ветерани війни, учасники бойових дій, члени загиблих захисників, люди з інвалідністю через війну, а також інші українці, які не мають житла чи в їхній власності менше за 52,5 і 21 квадратні метри на кожного члена родини додатково.

"Кредити на житло під 7% фактично можуть узяти всі інші, хто не підпадає під категорії військових, вчителів та науковців. Важливо мати прозорий дохід, який зможе покрити виплату іпотеки", – зауважує Валерія.

Мінімальна сума кредиту – 100 000 гривень. Максимальна – 4 мільйони гривень. Строки – від 24 до 240 місяців.

Фото: Кредити на житло за програмою єОселя під 3% дають військовим і правоохоронцям, вчителям та науковим співробітникам (facebook.com/StolitsaGroupInvestors)

Перший внесок становить від 20% від вартості нерухомості: покупець має внести цю суму сам, а решта грошей відразу після заключення угоди в повному розмірі надходить на рахунок продавця. Далі покупець поетапно сплачує кілька років або місяців всю суму, яка залишилася, з 3% кредиту. За підрахунками фахівця, придбати житло у Києві за 2,5-3 мільйони гривень цілком реально.

Житло має відповідати певним вимогам по ціні, площі, розташування та віку. За програмою, вартість об'єкта не має перевищувати середню вартість житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном, помножену на такі коефіцієнти:

2 – для населених пунктів чисельністю понад 300 тисяч;

1,75 – для населених пунктів чисельністю до 300 тисяч осіб.

Під 3% це будинки не старше 10 років повинні бути (у Києві) а в області може бути й більше 10 років. Під 7% – тільки будинки не старше 3 років. Втім, можна купити й дорожче житло, ніж це передбачають умовами програми. У цьому разі, позичальник платить додаткову вартість самостійно.

Чи зростають ціни на житло через популярність кредитів

Вторинне житло, а не тільки квартири в новобудовах, теж можна купити за вигідними кредитами.

При оформленні купівлі-продажу всі кошти надходять на гривневий рахунок продавця відразу. 20% має сплатити сам покупець, а решта коштів надходить продавцю від держави, пояснює рієлтор. Перед продажем житла замовляють оцінку – приходить фахівець, який оцінює квартиру.

"Наше керівництво говорить, що зараз попит практично такий, яким був до повномасштабної війни. Це хороша новина, і говорити про те, що ринок не рухається – помилково. Якби він не розвивався, то ми б не працювали”, – ділиться вона спостереженнями.

Втім, через зростаючий інтерес до житла можуть зростати й ціни, каже фахівець агенції нерухомості.

Зверніть увагу. Судячи з реальної практики рієлторів, вартість може зростати не тільки через попит, а й через умови оплати при оформленні кредиту. Наприклад, квартира, яка зазвичай продається за 70 000 тисяч доларів, при оформленні кредиту за програмою єОселі власник може підняти ціну на неї до 73 тисяч.

Фото: При покупці житла за кредитною програмою ціни можуть зрости через деякі витрати власника квартири (facebook.com/StolitsaGroupInvestors)

“Це може бути через те, що власнику квартири треба буде ходити кожного дня ходити знімати по 100 000 грн та купувати валюту з умовою, що є відсоток за зняття у деяких банків, а також конвертація валюти. Тому щоб власник все одно отримав оці 70 000 тисяч, які спершу й хотів, то зараз покупцю бути готовим сплатити 73 000 тисячі, щоб покрити витрати які виникають у покупця”, – пояснює фахівець.

За словами співрозмовниці, вартість житла на ринку загалом може зростати й надалі. Ще одна цьому причина – фактор сезонності. Продажі зазвичай активізуються ближче до весни.

"Також, не дивлячись на війну, влітку люди їздять відпочивати. Хоча б на дачу. Восени вони повертаються, також приїздять на новий навчальний рік студенти, і продажі та оренда знову активізуються ближче до осіннього сезону", – додає рієлтор.

Чи варто вкладатися у новобудови за програмою єОселя

Загалом покупець може інвестувати кошти й у житло, яке ще будується. Зазвичай, якщо ще будинок не зданий, то банк розглядає варіанти, де житло збудоване хоча б на 40%. Але не всі житлові комплекси акредитовані для програми єОселя.

"Якщо у покупця є готівка – будь ласка, можна вкладати й на етапі будівництва. Але я б не радила, оскільки були прецеденти, коли "прильоти" під час війни потрапляли у недобудоване житло. Наприклад, таке ставалося у Софіївській Борщагівці, там багато будівель на етапі будівництва. Люди вклалися, а компенсації поки немає", – пояснює Валерія.