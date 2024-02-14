Взимку вигідніше. Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Одесі

В Україні дорожчає оренда однокімнатних квартир. За рік ціни зросли на 15,9%, повідомляє Держстат. Але взимку кардинального подорожчання оренди у великих містах немає.

Наприклад, в Одесі ринок оренди переживає відносне затишшя. За скільки можна орендувати однокімнатну квартиру в Одесі, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається на ринку оренди в Одесі

За даними Держстату, середня плата за оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

Але на ціну житла, навіть якщо воно підвищується у середньорічному вимірі, впливають багато факторів.

В Одесі на ціни завжди впливала та продовжує впливати сезонність. Як правило, узимку попит на оренду квартир рідко переживає сплеск. Попит у холодну пору року зазвичай нижчий, ніж улітку, говорить у коментарі РБК-Україна спеціаліст з продажу квартир в Одесі, член асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Внученко.

Фото: Вартість оренди квартир в Одесі дуже залежить від сезону (facebook.com/elegypark)

"Зазвичай взимку попит на оренду нижчий. Якщо ринок продажів дуже залежить від ймовірності обстрілів, то оренда – більше від сезону. Влітку та восени квартири в Одесі орендують активно, а у грудні-лютому люди рідше переїжджають, вирішують такі питання раніше. Навесні попит починає зростати, влітку досягає піку. Але цього сезону ситуація залежатиме від того, буде сам сезон чи ні, приїдуть люди на відпочинок чи не приїдуть", – каже ріелтор.

За його словами, через непередбачуваність ситуації під час війни робити будь-які прогнози на ринку практично неможливо.

"Особлива категорія ринку – ті, хто здає квартири подобово. Там прив'язка до сезону пряма. Хто здає житло подобово, казали мені, що через відсутність офіційного сезону відпочинку минулого року попит був низьким. оренду житла активнішою", – додає Юрій Внученко.

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Скільки коштує орендувати квартиру у Львові. Ціни по районах

За даними аналітиків Dim Ria, ціни на оренду квартир в Одесі взимку кардинально не підвищуються. У більшості (18) мікрорайонів ціни залишаються без змін, у 5 мікрорайонах ціни зросли, а у 6 – навіть знизилися.

Ціни за квартири у різних районах міста станом на лютий такі:

Однокімнатні: 6 950 грн;

6 950 грн; Двокімнатні: 7 949;

7 949; Трикімнатні: 7 565 грн;

7 565 грн; Чотирьохкімнатні: 11 174 грн.

Фото: Статистика зміни цін на оренду по 29 районах Одеси за останній місяць (dom.ria.com)

Фото: Як змінювалися ціни dom.ria.com)

Середні ціни в районах Одеси за даними Dim Ria:

Київський район: 7 027 грн; Пересипський: 6 029 грн; Приморський: 12 058 грн; Хаджибійська: 6 029 грн.

Фото: Приклади цін на оренду квартир у деяких районах Одеси (скриншот із сайту dom.ria.com)