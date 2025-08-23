UA

Дорощук вийшов на рівень Магучіх: як українець потрапив до топ-стрибунів світу

Фото: Олег Дорощук (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український стрибун у висоту Олег Дорощук кваліфікувався у фінал сезону Діамантової ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт серії.

Перша перемога на етапі серії

Перепустку в фінал українцю принесла перша в кар'єрі перемога на етапі Діамантової ліги. У бельгійському Брюсселі Дорощук виграв золоту нагороду, подолавши висоту 2,25 м.

Успіх додав українцю одразу 8 залікових очок, які стали вирішальними у боротьбі за путівку до фіналу. Завдяки цьому результату Дорощук піднявся на четверту сходинку заліку. До фіналу сезону проходили шість найкращих атлетів.

Лідери сезону

Очолив рейтинг стрибунів у висоту олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр із Нової Зеландії, який набрав 34 очки. На його рахунку дві перемоги на етапах у Рабаті та Сілезії, а також "срібло" змагань у Досі.

Топ-6 рейтингу Діамантової ліги в чоловічих стрибках у висоту:

  1. Геміш Керр (Нова Зеландія) – 34 очки
  2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 28
  3. Джувон Гаррісон (США) – 23
  4. Олег Дорощук (Україна) – 21
  5. Шелбі Мак'юен (США) – 18
  6. У Сан Хьок (Південна Корея) – 16

Українці у фіналі

Для Дорощука це вже друге потрапляння до фіналу Діамантової ліги. У 2024 році він став віце-чемпіоном турніру з результатом 2,31 м.

Загалом у фіналі сезону Україну представлятимуть троє спортсменів. Окрім Дорощука, туди пробилися стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Фінал сезону-2025 Діамантової ліги пройде у швейцарському Цюриху 27-28 серпня. У стрибках у висоту жінки змагатимуться 27 числа, чоловіки – 28-го.

Раніше ми повідомили, що Бех-Романчук ухвалила важке рішення після дискваліфікації за допінг.

Також читайте про реакцію Дюплантіса на досягнення 12-річного українця, що перевершив його рекорд у стрибках з жердиною.

