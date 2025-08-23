RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Дорощук вышел на уровень Магучих: как украинец попал в топ-прыгунов мира

Фото: Олег Дорощук (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук квалифицировался в финал сезона Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серии.

Первая победа на этапе серии

Пропуск в финал украинцу принесла первая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. В бельгийском Брюсселе Дорощук выиграл золотую награду, преодолев высоту 2,25 м.

Успех добавил украинцу сразу 8 зачетных очков, которые стали решающими в борьбе за путевку в финал. Благодаря этому результату Дорощук поднялся на четвертую строчку зачета. В финал сезона проходили шесть лучших атлетов.

Лидеры сезона

Возглавил рейтинг прыгунов в высоту олимпийский чемпион Парижа Хэмиш Керр из Новой Зеландии, который набрал 34 очка. На его счету две победы на этапах в Рабате и Силезии, а также "серебро" соревнований в Дохе.

Топ-6 рейтинга Бриллиантовой лиги в мужских прыжках в высоту:

  1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) - 34 очка
  2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) - 28
  3. Джувон Гаррисон (США) - 23
  4. Олег Дорощук (Украина) - 21
  5. Шелби Макьюэн (США) - 18
  6. У Сан Хёк (Южная Корея) - 16

Украинцы в финале

Для Дорощука это уже второе попадание в финал Бриллиантовой лиги. В 2024 году он стал вице-чемпионом турнира с результатом 2,31 м.

Всего в финале сезона Украину будут представлять трое спортсменов. Кроме Дорощука, туда пробились прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Финал сезона-2025 Бриллиантовой лиги пройдет в швейцарском Цюрихе 27-28 августа. В прыжках в высоту женщины будут соревноваться 27 числа, мужчины - 28-го.

Ранее мы сообщили, что Бех-Романчук приняла трудное решение после дисквалификации за допинг.

Также читайте о реакции Дюплантиса на достижение 12-летнего украинца, превзошедшего его рекорд в прыжках с шестом.

