Дорощук вышел на уровень Магучих: как украинец попал в топ-прыгунов мира

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук квалифицировался в финал сезона Бриллиантовой лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серии.
Пропуск в финал украинцу принесла первая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. В бельгийском Брюсселе Дорощук выиграл золотую награду, преодолев высоту 2,25 м.
Успех добавил украинцу сразу 8 зачетных очков, которые стали решающими в борьбе за путевку в финал. Благодаря этому результату Дорощук поднялся на четвертую строчку зачета. В финал сезона проходили шесть лучших атлетов.
Возглавил рейтинг прыгунов в высоту олимпийский чемпион Парижа Хэмиш Керр из Новой Зеландии, который набрал 34 очка. На его счету две победы на этапах в Рабате и Силезии, а также "серебро" соревнований в Дохе.
Топ-6 рейтинга Бриллиантовой лиги в мужских прыжках в высоту:
Для Дорощука это уже второе попадание в финал Бриллиантовой лиги. В 2024 году он стал вице-чемпионом турнира с результатом 2,31 м.
Всего в финале сезона Украину будут представлять трое спортсменов. Кроме Дорощука, туда пробились прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Финал сезона-2025 Бриллиантовой лиги пройдет в швейцарском Цюрихе 27-28 августа. В прыжках в высоту женщины будут соревноваться 27 числа, мужчины - 28-го.
