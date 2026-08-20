Дорого та преміально: Apple поверне керамічний корпус у нові Apple Watch

Інформацію про повернення керамічного корпусу оприлюднив інсайдер, відомий під ніком Kosutami. Він заявив, що керамічний Apple Watch повернеться і з'явиться саме у моделі Series 12.

Примітно, що раніше журналіст Марк Гурман із Bloomberg також зазначав, що Apple розглядає можливість повернення кераміки у смарт-годинники Series 12.

Історія використання кераміки в Apple Watch

Apple вперше використала цей матеріал у білому кольорі для ексклюзивної версії Apple Watch Edition Series 2. У наступному поколінні, Series 3, компанія додала сірий варіант керамічного корпусу.

Після перерви у Series 4 керамічна версія короткочасно повернулася у Series 5, однак, починаючи з Series 6 розробники повністю відмовилися від цього матеріалу.

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Скільки може коштувати новинка?

Керамічний корпус завжди позиціонувався як найдорожчий та найпреміальніший варіант у лінійці Apple. У разі офіційного анонсу покупцям варто готуватися до високої ціни.

Для порівняння, на момент виходу Apple Watch Series 5 цінники розподілялися наступним чином:

алюмінієва версія коштувала від 399 до 429 доларів;

корпуси з нержавіючої сталі та титану стартували від 699 та 799 доларів відповідно;

керамічна модель оцінювалася мінімум у 1299 доларів.

Нагадаємо, що раніше у коді macOS Tahoe знайшли ще неанонсовані пристрої Apple.

Розробники виявили нові ідентифікатори в останній тестовій версії системи. Найбільше нових згадок у коді стосується екосистеми розумного дому та аудіопристроїв.