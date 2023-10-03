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Дорого, але наслідки будуть ще дорожчими. В ОП пояснили важливість підтримки України

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзникам варто продовжувати надавати Україні військову допомогу, адже якщо російську агресію не зупинити зараз, її загарбницькі амбіції зростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він зауважив, що Україні необхідні артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони для виживання як самої держави, так і її людей.

"Але й вам (партнерам) конче потрібно, щоб у України були артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Тому що це про існування, про правила, про майбутнє, про… економіку/математику, про що дешевше: "зупинити РФ зараз чи чекати, поки кровожерливі амбіції РФ суттєво зростуть?" - зазначив радник.

Подоляк додав, що хоч політики заявляють, що це дорого сьогодні, вони не кажуть головного. Так, завтрашні наслідки будуть значно дорожчими - для глобальної безпеки та стабільності, економіки та міжнародного права.

Підтримка України з боку союзників

Зазначимо, що останнім часом почали виникати заяви про нібито послаблення підтримки України у боротьбі проти Росії.

Зокрема, в США схвалили тимчасове фінансування уряду без допомоги Україні. Проте міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що те, що трапилося в Штатах - це інцидент, а не система.

Кулеба зауважив, що усі заяви про нібито ослаблення підтримки України не відповідають дійсності. Це доводить і засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, яке пройшло у Києві.

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