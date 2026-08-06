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На дороги Киева выехали новые троллейбусы: Кличко показал, как они выглядят

12:20 06.08.2026 Чт
2 мин
В столице запустили партию современного электротранспорта
aimg Александр Мороз
На дороги Киева выехали новые троллейбусы: Кличко показал, как они выглядят На маршруты Киева выехали новые современные троллейбусы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Общественный транспорт Киева пополнился очередной партией современного электротранспорта: 8 новых троллейбусов уже курсируют по улицам столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Виталия Кличко в Telegram.

Глава столицы отметил, что Киев "продолжает обновлять общественный транспорт и повышать его доступность".

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Что известно о новых троллейбусах

По словам главы города, длина каждого из переданных троллейбусов составляет 12 метров.

Транспорт полностью отвечает современным требованиям безбарьерности и комфорта для пассажиров.

В частности, они оборудованы откидными пандусами и низким уровнем пола для удобной перевозки людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп населения.

В салонах установлены современные системы кондиционирования воздуха и отопления.

Еще транспорт оснащен камерами видеонаблюдения, электронными информационными табло и системой автоматического объявления остановок.

Кроме того, в троллейбусах применено современное энергосберегающее LED освещение салона.

Контекст и детали закупок

Кличко подчеркнул, что это уже вторая партия троллейбусов, переданная городу в рамках выполнения контракта между коммунальным предприятием "Киевпасстранс" и компанией ООО "Политехносервис".

Первые 8 аналогичных троллейбусов этой серии столица получила и вывела на линии в июне.

Обновление троллейбусного парка является частью комплексной программы по модернизации городской инфраструктуры.

Напомним, ранее киевский автопарк также пополнился 85 современными автобусами, закупленными по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках масштабного государственного проекта "Городской общественный транспорт Украины".

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