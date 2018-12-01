Все дороги функционируют в обычном режиме, - Нацполиция

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дороги функционируют в обычном режиме, несмотря на заносы и гололедицу

В Нацполиции сообщили, что несмотря на ухудшение погодных условий в Украине в субботу, 1 декабря, все дороги функционируют в обычном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Нацполиции в Facebook.

По данным Нацполиции, ухудшение погодных условий ожидается на всей территории Украины, кроме западных регионов.

"Друзья, не смотря на снежные заносы и обледенения - все дороги функционируют в обычном режиме. Ухудшение погодных условий ожидается: в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); в Приазовье кое-где гололед, налипание мокрого снега; в восточных, Запорожской и Херсонской областях местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный аэропорт "Борисполь" сообщил, что из-за ухудшения погодных условий в Украине возможны изменения в расписании рейсов самолетов.

Ранее, синоптики предупредили, что на большинстве территории Украины, кроме западных областей ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ожидаются сильные снегопады и гололедица на дорогах.