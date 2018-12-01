Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погоды ожидается на всей территории страны, кроме западных областей

В субботу, 1 декабря, на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидаются снегопады, на побережье Азовского моря возможны штормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск ожидается усиление северо-восточного ветра до 25-28 м/с, высота волн будет достигать 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, также возможно быстрое обледенение судов.

По данным синоптиков, 1 декабря по всей Украине, кроме западных областей, ожидается умеренный снег. В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и в Харьковской областях местами сильный снег. В Приазовье кое-где гололед, налипание мокрого снега. В Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах большинства областей гололедица.

В Киеве и Киевской области в субботу, 1 декабря, ожидается сильный снег.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице сегодня ожидается снег, температура днем от -4 до -6. На востоке Украины и местами на юге, севере и в центре ожидается снег, температура воздуха днем от +2 до -8.