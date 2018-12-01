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Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопадов

Новости » Общество    01.12.2018 - 12:35
Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопадов
Иллюстративное фото (fb.com/airportboryspil)

Из-за снегопадов возможны изменения в расписании рейсов

В Международном аэропорту "Борисполь" сообщили, что из-за снегопадов, которые охватили Киев, возможны задержки рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Как сообщается, изменения в расписании рейсов возможны, потому что в результате снегопадов увеличилось время подготовки к вылетам и прилетам самолетов. Кроме того, сейчас проводится очистка перрона и взлетно-посадочных полос.

"К вниманию пассажиров! Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетно-посадочных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылетам/прилетам занимает больше времени, чем всегда. Возможны изменения в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Аэропорт &quot;Борисполь&quot; предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопадов

Напомним, что синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды во всех регионах Украины, кроме западных областей. По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня, 1 декабря, ожидаются снегопады.

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