Усі дороги функціонують у звичайному режимі, - Нацполіція

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дороги функціонують у звичайному режимі попри замети та ожеледицю

У Нацполіції повідомили, що не зважаючи на погіршення погодних умов в Україні у суботу, 1 грудня, усі дороги функціонують у звичайному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нацполіції у Facebook.

За даними Нацполіції, погіршення погодних умов очікується на всій території України, крім західних регіонів.

"Друзі, не зважаючи на снігові замети та ожеледицю - усі дороги функціонують у звичайному режимі. Погіршення погодних умов очікується: у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях місцями сильний сніг (приріст снігового покриву висотою 6-12 см); у Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; у східних, Запорізькій та Херсонській областях місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міжнародний аеропорт "Бориспіль" повідомив, що через погіршення погодних умов в Україні можливі зміни в розкладі рейсів літаків.

Раніше, синоптики попередили, що на більшості території України, крім західних областей очікується погіршення погодних умов. Зокрема очікуються сильні снігопади та ожеледиця на дорогах.