На дороге Измаил-Одесса полицейский совершил наезд на человека

Фото: на месте ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

В результате аварии погиб человек

В Одесской области на автодороге Измаил-Одесса правоохранитель, находясь вне службы, совершил смертельный наезд на человека, переходившего дорогу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло на неосвещенном участке дороги. Автомобиль сбил мужчину, когда тот с велосипедом в руках переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что на момент инцидента сотрудник полиции был трезвым. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются, а также решается вопрос об открытии производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения).

Напомним, во Львовской области следователь полиции совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги, в результате инцидента погиб пассажир, сидевший на переднем сидении. По факту инцидента было открыто производство, а правоохранителю сообщили о подозрении.

Также РБК-Украина писало, что вблизи Кропивницкого сотрудник полиции Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина скончался.