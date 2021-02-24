На дорогах Украины из-за гололеда объявили первый уровень опасности

24 февраля почти на всех дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины .

"24 февраля на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в среду будут снегопады в восьми областях. В центре и на севере Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в западных областях поднимется до +11 градусов, в центральных и южных областях будут наблюдаться заморозки, а на востоке и севере ударят морозы.

В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от 0 до +3, ночью от -8 до -3 градусов.

В Украине и Киеве объявили желтый (первый) уровень опасности. Из-за гололеда водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров на дороге.

Также водителей призывают во время снегопадов и гололеда на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине в ближайшие две недели не порадует ни особенно теплой погодой, ни отсутствием осадков.