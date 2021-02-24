На дорогах України через ожеледицю оголосили перший рівень небезпечності

24 лютого майже на всіх дорогах України, окрім півдня, очікується ожеледиця. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України .

"24 лютого на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в синоптики прогнозують, що у середу будуть снігопади у вісьмох областях. У центрі та на півночі України очікуються опади. Температура повітря вдень у західних областях підніметься до +11 градусів, у центральних та південних областях спостерігатимуться заморозки, а на сході та півночі вдарять морози.

У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від 0 до +3, а вночі від -8 до -3 градусів.

В Україні та Києві оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності. Через ожеледицю водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань на дорозі.

Також водіїв закликають під час снігопадів та ожеледиці на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні в найближчі два тижні не порадує ні особливо теплою погодою, ні відсутністю опадів.