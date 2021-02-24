Мокрый снег в 7 областях и мороз до -19: прогноз погоды на сегодня

В среду, 24 февраля, в центре и на севере Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в западных областях поднимется до +11 градусов, в центральных и южных областях будут наблюдаться заморозки, а на востоке и севере ударят морозы.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня снег с дождем будет идти в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. В Полтавской и Кропивницькій областях будет снежно. На всей остальной территории страны ожидается погода без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +11, а ночью она составит от -3 до -1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -7 до +4 градусов, а ночью от -14 до -1.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -8 до +1, а ночью столбики термометров покажут -19...0 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от 0 до +3, ночью от -8 до -3 градусов.