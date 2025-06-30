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Польща вп’ятеро збільшує виробництво боєприпасів на тлі загрози РФ

Понеділок 30 червня 2025 16:34
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Польща вп’ятеро збільшує виробництво боєприпасів на тлі загрози РФ Фото: міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць у п’ять разів, щоб менше залежати від імпортної зброї та посилити захист від російської загрози.

Про це заявив міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами Яворовського, державна оборонна група PGZ "найближчими днями" отримає 2,4 млрд злотих (663 млн доларів США - ред.) держфінансування для збільшення виробництва боєприпасів великого калібру та вирішення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі.

Кошти будуть направлені на збільшення річного виробництва групи 155-мм артилерійських снарядів. Саме ці снаряди використовуються для гаубиць стандарту НАТО, та 120-мм снарядів для танків.

"Війна Росії в сусідній Україні показала, що 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою та потрібні у великій кількості. Наша мета в короткостроковій перспективі - значно збільшити внутрішнє виробництво цього типу озброєння, а також стати незалежними від іноземних поставок та побудувати стійку основу для національної автономії. Це один з наших пріоритетів", - розповів Яворовський.

Скільки виробляє боєприпасів Польща

Зараз польська компанія PGZ виготовляє приблизно 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік. Завдяки новому фінансуванню цей обсяг планують збільшити більш ніж у п’ять разів - до 150–180 тисяч щороку протягом трьох років. Усі роботи залишаться в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних деталей.

Польща - країна НАТО, яка витрачає на оборону найбільше у відсотковому співвідношенні до ВВП: цьогоріч на армію виділено 4,7% державного бюджету. Водночас значну частину коштів раніше спрямовували на закупівлю озброєння за кордоном, зокрема в США та Південній Кореї.

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска зараз переключає увагу на вітчизняне виробництво, відповідно до ширших європейських зусиль щодо зменшення залежності від США та інших іноземних військових постачальників.

Раніше ми писали про те, що польська влада розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про заборону на виробництво, зберігання і використання протипіхотних мін, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.

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