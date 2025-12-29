Сухомлин пояснив, чому роботи з інфраструктури не показують публічно

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин на пресконференції за підсумком 2025 року.

За його словами, тендер був оголошений лише на проєктування дороги, при цьому під нього не було виділено коштів, тому його і скасували.

“Був оголошений тендер на проєктування і більш того під нього не було коштів, тому його і відмінили.І ніяких коштів на капітальний ремонт чи будівництво дороги до Буковелю не було", - заявив Сухомлин.

Водночас він зазначив, що агентство працює за новими принципами, враховуючи військові та безпекові ризики. Через це багато об’єктів не демонструють публічно: "Іноді звертають увагу на якусь дорогу в неприфронтових областях. Але я не можу показати, що там будуються, наприклад, оборонні підприємства або мости, для чого вони потрібні".

Сухомлин навів приклад відновлення мостів. За його словами, 34 мости, які були зруйновані, цього року були повністю відновлені, проте агентство не показує це публічно.

"Кожна комунікація може стати інформацією для ворога, і наступного дня по цьому об’єкту може бути удар", - пояснив він.

Він також нагадав про ситуацію в Одеській області, коли через пошкоджене сполучення між регіонами не можна було відкрити інформацію для преси.

"Було відновлення сполучення, але ми не могли цього одразу повідомляти, бо це була б інформація для ворога", - зазначив Сухомлин.

Водночас голова агентства підкреслив досягнення у сфері економії коштів на ремонті доріг. За його словами, вартість ремонту деяких доріг знизилася в два рази, а по інших областях - на 30-40%. Загальна економія коштів у 2025 році склала 960 млн гривень, і ці дані агентство може підтвердити документально.

Сухомлин наголосив, що робота агентства триває, і незважаючи на обмежену публічність через безпекові міркування, відновлення інфраструктури продовжується по всій країні.