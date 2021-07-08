UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На дорогах Киева установят интеллектуальные камеры: зачем они нужны

Автор: Сергей Пышкин

По решению вопроса перегрузки города, в Киеве планируются ввести камеры интеллектуальной системы видеонаблюдения. В первую очередь, новую технологию будут использовать в транспортных узлах, которые являются наиболее загруженными сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Главной целью внедрения интеллектуальной транспортной системы видеонаблюдения является - уравновешивание нагрузки на дорогах столицы.

На первых этапах камеры будут устанавливаться на:

  • перекрестке бульвара Леси Украины;
  • улицы Бассейная;
  • улицы Мечникова;
  • улицы Льва Толстого;
  • площади Победы;
  • Европейской площади.

"После подсчета трафика и определения часов перегрузки город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд грузового транспорта", - пишет пресс-служба.

Сегодня в Киеве насчитывается около 65 ключевых магистралей и выездов из города, где также необходимо установить ИТС.

Читайте РБК-Украина в Google News
видеонаблюдениекамераКиевдорогипробки