На дорогах Києва встановлять інтелектуальні камери: навіщо вони потрібні

За для розв’язання питання перевантаження міста, в Києві плануються запровадити камери інтелектуальної системи відеонагляду. В першу чергу, нову технологію використовуватимуть в транспортних вузлах, які є найбільш завантаженими сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
Головною метою впровадження інтелектуальної транспортної системи відеонагляду є - врівноваження навантаження на дорогах столиці.
На перших етапах камери встановлюватимуться на:
"Після підрахунку трафіку та визначення годин перевантаження місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та обмеження на в'їзд вантажного транспорту", - пише пресслужба.
Сьогодні в Києві нараховується близько 65 ключових магістралей та виїздів з міста, де також необхідно встановити ІТС.