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На дорогах Києва встановлять інтелектуальні камери: навіщо вони потрібні

Автор: Сергій Пишкін

За для розв’язання питання перевантаження міста, в Києві плануються запровадити камери інтелектуальної системи відеонагляду. В першу чергу, нову технологію використовуватимуть в транспортних вузлах, які є найбільш завантаженими сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Головною метою впровадження інтелектуальної транспортної системи відеонагляду є - врівноваження навантаження на дорогах столиці.

На перших етапах камери встановлюватимуться на:

  • перехресті бульвару Лесі України;
  • вулиці Басейна;
  • вулиці Мечникова;
  • вулиці Льва Толстого;
  • площі Перемоги;
  • Європейські площі.

"Після підрахунку трафіку та визначення годин перевантаження місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та обмеження на в'їзд вантажного транспорту", - пише пресслужба.

Сьогодні в Києві нараховується близько 65 ключових магістралей та виїздів з міста, де також необхідно встановити ІТС.

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