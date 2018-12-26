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На дорогах Києва очікується ожеледиця

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 10:02
На дорогах Києва очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці також прогнозується мокрий сніг

У Києві сьогодні, 26 грудня, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що за прогнозом Гідрометцентру, сьогодні в Києві хмарно, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-18 м/с. Температура повітря в столиці близько 0.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що снігопади заблокували дороги в чотирьох областях України. Зокрема, обмежено рух транспорту в Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях. За минулу добу в цих регіонах товщина снігового покриву місцями досягла 60 см. Крім того, пориви вітру утворюють замети висотою до 1,5 м.

Станом на ранок 26 грудня, в Україні було знеструмлено майже 500 населених пунктів. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Полтавська та Кіровоградська області. До ліквідації наслідків негоди та відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

 

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до +2
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