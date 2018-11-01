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На дорогах Киева образовались пробки

Новости » Инфраструктура    01.11.2018 - 18:54
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение транспорта в столице осложнено

В Киеве сегодня вечером, 1 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, на правом берегу столицы движение осложнено на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, ул. Дегтяревской, в районе Шулявского путепровода, на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, на бульваре Дружбы Народов, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, на Подоле, Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, ул. Шелковичной, в районе Бессарабского рынка, на ул. Вячеслава Черновола, на Лукьяновке.

На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Николая Бажана, на ул. Гната Хоткевича, проспекте Юрия Гагарина, в районе Дарницкой площади, метро "Левобережная", "Гидропарк".

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня до 20:00 в Киеве возможно ограничение движения из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель.

Добавим, также сообщалось, что в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод. Реконструкция Шулявского путепровода началась 1 мая текущего года. В связи с этим в Киеве изменено движение транспорта.

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