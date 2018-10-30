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На дорогах Киева образовались пробки

Новости » Инфраструктура    30.10.2018 - 18:09
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В центре Киева осложнено движение из-за пробок

В Киеве сегодня вечером, 30 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы движение осложнено на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, в районе Шулявского путепровода, на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, в районе "Теремков", "Выдубичей", на бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, на Подоле, Крещатике, Воздухофлотском проспекте, ул. Саксаганского, Жилянской, Большой Житомирской, Михаила Грушевского, Институтской.

На левом берегу Киева пробки образовались в районе станций метро "Бориспольская", "Левобережная", "Гидропарк", на Воскресенке, Русановке, а также на проспекте Соборности и в районе Дарницкой площади. Также пробки образовались на мосту Метро и на Северном мосту.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве вечером 30 октября, а также ночью и утром 31 октября ожидается туман. Видимость на дорогах Киева из-за тумана составит 200-500 м.

Добавим, также сообщалось, что в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод

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