На дорогах Києва утворилися затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух транспорту в столиці ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 1 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, на правому березі столиці ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, вул. Вадима Гетьмана, ул. Дегтярівській, в районі Шулявського шляхопроводу, на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, на бульварі Дружби Народів, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, на Подолі, Хрещатику, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вул. Шовковичній, у районі Бессарабського ринку, на вул. В'ячеслава Чорновола, на Лук'янівці.

На лівому березі Києва пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана, на вул. Гната Хоткевича, проспекті Юрія Гагаріна, в районі Дарницької площі, метро "Лівобережна", "Гідропарк".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні до 20:00 в Києві можливе обмеження руху через візит канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Додамо, також повідомлялося, що в перші вихідні листопада 2018 року в Києві знесуть Шулявський шляхопровід. Реконструкція Шулявського шляхопроводу розпочалася 1 травня поточного року. У зв'язку з цим у Києві змінено рух транспорту.