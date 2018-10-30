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На дорогах Києва утворилися затори

Новини » Інфраструктура    30.10.2018 - 18:09
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

У центрі Києва ускладнено рух через затори

У Києві сьогодні ввечері, 30 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, в районі Шулявського шляхопроводу, на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, в районі "Теремків", "Видубичів", на бульварі Дружби Народів, Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, на Подолі, Хрещатику, Повітрофлотському проспекті, вул. Саксаганського, Жилянській, Великій Житомирській, Михайла Грушевського, Інститутській.

На лівому березі Києва затори утворилися в районі станцій метро "Бориспільська", "Лівобережна", "Гідропарк", на Воскресенці, Русанівці, а також на проспекті Соборності і в районі Дарницької площі. Також затори утворилися на мосту Метро і на Північному мосту.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві ввечері 30 жовтня, а також вночі і вранці 31 жовтня очікується туман. Видимість на дорогах Києва через туман становитиме 200-500 м.

Додамо, також повідомлялося, що в перші вихідні листопада 2018 року у Києві знесуть Шулявський шляхопровід.

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