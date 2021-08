Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется

В советское время атеизм был важной частью государственной идеологии. Даже послабления в религиозной политике времен перестройки, в частности широко отмечавшееся 1000-летие крещения Киевской Руси в 1988 году, ситуацию особо не изменили. Согласно проведенному в 1991 году, в последние месяцы существования СССР, исследованию американского Times Mirror Center for the People & the Press, только 39% жителей Украины назвали себя православными.

Распад СССР и окончательный крах коммунистической идеологии спровоцировали религиозный бум в Украине. Активно начали распространяться доселе мало известные здесь протестантские движения, а также деструктивные секты, самая известная из которых – "Белое братство". В целом, только за 1992 год количество религиозных организаций (общин) в стране выросло на 30%.

Вполне ожидаемо, однозначно доминирующей в стране конфессией стало православие. И за умы православных верующих началась борьба, которая не затихает до сих пор.

От СССР до автокефалии

Появление отдельной – от России – украинской церкви связано с кипучей деятельностью Филарета, по состоянию на 1990 год – митрополита Киевского и Галицкого. После напряженной внутренней борьбы в рядах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в которую был преобразован местный экзархат РПЦ советских времен, Филарет в 1992 году добился создания отдельного Киевского патриархата.

Его главой стал проживавший в США 94-летний Мстислав (Скрипник), предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), созданной украинской диаспорой. После смерти Мстислава в 1993 году УАПЦ вышла из объединения с Киевским патриархатом, главой которого был избран Владимир (Романюк).

В 1995-96 годах УАПЦ снова попыталась объединиться с КП. Но союз двух церквей привел к тому, что образовались три: помимо УАПЦ и КП, возникла еще и отдельная Украинская автокефальная церковь Киевского патриархата (УАПЦ-КП), просуществовавшая несколько месяцев.

Попыткам украинского православия отделиться от России активно способствовал первый президент Украины Леонид Кравчук. Бывший член политбюро ЦК Компартии Украины тогда продвигал лозунг "В независимом государстве – независимая церковь", обращался к руководству РПЦ с призывами дать украинской церкви автокефальный статус.

Филарет долгие годы возглавлял Киевский патриархат (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

После прихода к власти Леонида Кучмы в 1994 году ситуация радикально изменилась, новый глава государства отказался от курса на "национальную церковь". Киевский патриархат перешел в оппозицию к Банковой.

Пика противостояние достигло 18 июля 1995 года, когда похорон предстоятеля КП Владимира перерос в массовые столкновения между милицией и активистами УНА-УНСО на Софийской площади Киева. После смерти Владимира новым патриархом УПЦ КП стал Филарет.

Церковный вопрос вновь стал актуальным уже при президенте Викторе Ющенко. В 2007 году он попытался объединить украинское православие путем создания совместной комиссии Киевского и Московского патриархатов. Но из этой затеи ничего не вышло. Против выступил и тогдашний премьер-министр Виктор Янукович, открыто симпатизировавший УПЦ МП.

При президентстве Януковича церковно-политическая ситуация в целом стабилизировалась. Условные "помаранчевые" силы в целом поддерживали УПЦ КП, "сине-белые" – УПЦ МП. Церковные деятели в ответ открыто выступали в поддержку соответствующих политсил.

Впрочем, в рядах провластной УПЦ МП при Януковиче тоже не все было гладко. В те годы много писали о противостоянии двух фракций: "проукраинской", которая хотела большей самостоятельности, и "пророссийской", четко ориентированной на Москву.

А Банковая, по многочисленным свидетельствам, хотела получить во главе Московского патриархата более лояльного предстоятеля, чем митрополит Владимир (Сабодан), принуждая того уйти в отставку, сославшись на объективно плохое состояние здоровья.

Публично в церкви отрицали любой конфликт. Но своих должностей, по решению синода, на время лишился митрополит Александр (Драбинко) – правая рука Владимира и один из лидеров "проукраинской" фракции.

Уже после победы Евромайдана Генпрокуратура начнет расследовать незаконное ограничение свободы Драбинко на протяжении полугода, во второй половине 2013-го – для того, чтобы он уговорил Владимира уйти в отставку.

Подозрение по этому делу было объявлено влиятельному депутату от "Оппозиционного блока", миллиардеру, активному стороннику (с 2020 года – диакону) УПЦ МП Вадиму Новинскому. Верховная рада в 2016 году сняла с него неприкосновенность, но дело вскоре заглохло, по решению суда производство в отношении Новинского было закрыто.

Российская агрессия против Украины, естественно, отразилась и на церковной жизни. УПЦ МП, которую в августе 2014 года, после смерти Владимира, возглавил митрополит Онуфрий (Березовский), постоянно приходится отбиваться от обвинений в потакании агрессору – несмотря на публичные заявления ее руководства в поддержку территориальной целостности Украины.

Московский патриархат в Украине начал терять позиции после начала войны (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Критики УПЦ МП приводят целый пакет аргументов, начиная от самого факта принадлежности этой церкви к РПЦ, открыто поддерживающей имперскую политику Кремля, и многочисленных неоднозначных высказываний ее известных иерархов (например, о том, что Крым "никогда не был украинским" от настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла).

Также были зафиксированы факты прямой поддержки священниками УПЦ МП оккупантов и боевиков в Крыму и ОРДЛО, причем далеко не только молитвами и благословением. Активное участие в крымских и донбасских событиях, особенно в первые месяцы российской агрессии, принимало и аффилированное с Московским патриархатом "православное казачество".

Впрочем, околоцерковные события и скандалы нечасто привлекали внимание широкой украинской публики. Вплоть до 2018 года – когда началась активная работа по созданию поместной украинской автокефальной церкви.

Новая волна

Объединение украинского православия и признание его независимости стало одной из главных тем предвыборной кампании Петра Порошенко, третьим элементом его программного лозунга "Армия. Мова. Вера". О том, с какими трудностями происходил этот процесс, РБК-Украина писало неоднократно.

В конечном счете, объединительный собор состоялся, но в новую Православную церковь Украины (ПЦУ) вошли только УПЦ КП и УАПЦ – из Московского патриархата перешли всего два епископа, в том числе упомянутый выше Александр (Драбинко).

УПЦ МП, как и ее материнская РПЦ, выступили категорически против создания новой церкви, даже разорвав общение с Константинопольским патриархатом, издавшим томос об автокефалии.

При этом в команде Порошенко, как рассказывали собеседники РБК-Украина, уже к весне начали понимать, что ожидаемого электорального эффекта церковная тема не дает и постепенно сократили активность в этом направлении. Как прогнозировали тогда оппоненты ПЦУ, после ухода Порошенко с президентского поста новую церковь ждет скорый крах.

Впрочем, этого не случилось – ПЦУ устояла и получила признание еще от трех поместных церквей, кроме Константинопольского патриархата: Элладской, Александрийской и Кипрской. Не сбылись и предостережения о том, что создание ПЦУ спровоцирует в стране масштабный религиозный конфликт. Впрочем, как и надежды сторонников новой церкви на лавинообразный переход верующих из Московского патриархата.

Епифаний возглавил независимую Православную церковь Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, всего из Московского патриархата к ним перешли около 600 приходов – примерно 5% от общего числа. При этом в УПЦ МП дают в несколько раз меньшие цифры.

Процесс перехода активно происходил в первой половине 2019 года, после чего почти остановился. Местами смена церковной принадлежности приводила к острым конфликтам, в том числе физическому противостоянию между сторонниками двух церквей, но до масштабов общегражданского религиозного конфликта дело, к счастью, не дошло.

Весьма неожиданно новосозданной ПЦУ пришлось отвечать и на внутренний вызов. Резкий демарш совершил Филарет, получивший в новой церкви неформальный титул "почетного патриарха" и место в синоде.

Уже летом 2019 года он объявил о восстановлении Киевского патриархата во главе с собой и отказался от полученного томоса об автокефалии, который, по его словам, ставит украинское православие в зависимость от Константинополя. Впрочем, в среде духовенства и верующих ПЦУ демарш Филарета понимания почти не нашел.

С тех пор, на протяжении пары лет, расстановка сил в украинском православии де-факто стабилизировалась. Команда Владимира Зеленского, в отличие от предшественников, проявляет гораздо меньше интереса к церковно-религиозным вопросам.

Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 73% украинцев являются православными. Из них 58% относят себя к ПЦУ, 25% – к УПЦ МП, еще 12% считают себя "просто православными".

Примечательно, что год назад в июне 2020-го таких было намного больше – 23%. Очевидно, активная межцерковная борьба вокруг томоса и автокефалии привела многих верующих в замешательство. Но со временем они начали определяться: и за год ПЦУ нарастила поддержку на 10%, а Московский патриархат – на 4%.

ПЦУ постепенно наращивает поддержку среди украинских верующих (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как сказал РБК-Украина замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, действующая власть в целом занимает равноудаленную позицию к украинским церквям, особенно по сравнению с временами Порошенко.

"Но это если говорить о власти в целом и о позиции Зеленского. При этом мы видим фаворитизирование ПЦУ, которое идет может и с согласия Зеленского, но идет от тех людей, чиновников среднего звена, которые остались от периода Порошенко", – добавил Данилевич.

Всю вину за конфликты и напряжение в церковной среде он возлагает на ПЦУ, "чья стратегия на идеологическом уровне направлена на захват, перетягивание парафий". И по словам представителя Московского патриархата, если ПЦУ не прекратит такие действия, то в обозримой перспективе двух-трех лет в украинском православии будет сохраняться текущая ситуация.

В ПЦУ имеют совершенно другую трактовку событий. По словам архиепископа Евстратия (Зори), по сравнению с 2018-19 годами церковная ситуация в чем-то улучшилась, в чем-то осталась прежней, а в чем-то – даже ухудшилась.

"Еще больше в тупик зашли отношения с Московским патриархатом, который занял абсолютно деструктивную позицию глухого невосприятия реальности. Они глухим отрицанием встречают все инициативы, подают себя как эксклюзивную каноническую церковь, а все остальные – не то что не партнеры, а даже не православные и не христиане", – сказал изданию Евстратий.

Как отметила в разговоре с РБК-Украина глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан, межправославный диалог все же имеет место. Так, и ПЦУ и УПЦ МП входят во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, где обсуждаются различные прикладные вопросы церковной жизни.

"В некоторых аспектах видим, что напряжение спадает. Не имеем таких статистических данных, но субъективное впечатление, что все больше священников УПЦ в единстве с Московским Патриархатом скептически относятся к разрыву евхаристического общения, которое в одностороннем порядке провозгласила РПЦ", – сказала она.

По словам Богдан, сейчас политики в целом уже гораздо меньше эксплуатируют церковную тематику, чем во времена до Помаранчевой революции – когда это вносило напряжение в общество, но не давало особых электоральных бонусов.

В то же время, она наблюдает попытки эксплуатации религиозного вопроса со стороны России – приводя в пример недавние слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинская власть пытается "разрушить Русскую православную церковь".

Богдан назвала еще один проблемный вопрос церковной жизни, связанный с переименованием УПЦ МП. В конце 2018 года Верховная рада приняла закон об изменении названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится в стране-агрессоре.

Согласно проведенной Минкультом экспертизе, в их перечень входит и УПЦ МП, которая должна была переименоваться, к примеру, в "Русскую православную церковь в Украине". Дедлайн прошел еще в 2019 году, но переименование так и не состоялось.

Конфликт между УПЦ МП и ПЦУ вышел из активной фазы, но продолжается (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Дело в том, что закон вскоре был оспорен в Конституционном суде, а Окружной админсуд Киева, по иску Московского патриархата, запретил вносить любые изменения в Единый госреестр. Временно – на период рассмотрения иска, но по факту вопрос оказался заморожен на неопределенный срок, как и в Конституционном суде.

И теперь, объясняет Богдан, ряд общин УПЦ МП, зарегистрированные как отдельные юрлица, не могут официально платить по счетам или выплачивать зарплату – если подписант этого юрлица, к примеру, ушел из жизни.

В Московском патриархате считают, что история с принудительным переименованием инспирирована их оппонентами из ПЦУ. "В нынешних условиях сказать, что мы – российская церковь, мы – люди с украинскими паспортами – это подорвет среди прочего безопасность государства как такового", – сказал изданию Данилевич.

В Православной церкви Украины напротив, призывают УПЦ МП выполнять закон и часто публично именуют их именно "Российской церковью в Украине", поскольку считают это отвечающим реальному положению дел.

Елена Богдан отмечает, что если КС все же признает норму о переименовании конституционной, вероятно, последует иск в Европейский суд по правам человека.

"Эта норма полемическая с точки зрения международного права. Ее было бы легче защитить, если бы аналогичные нормы были введены для бизнеса и других юрлиц, а не только религиозных организаций", – отметила Богдан.

Помимо затянувшейся истории с переименованием, повод для церковного противостояния случится буквально на днях. В Украину на празднование 30-летия независимости приедет Константинопольский патриарх Варфоломей, по приглашению президента Зеленского.

В УПЦ МП его приезду, мягко говоря, не рады и даже не будут принимать участия в праздничных мероприятиях, где будет присутствовать Варфоломей. А недавно созданное движение верующих Московского патриархата "Миряне" собирает на 21 августа митинг под Верховной радой, где Варфоломей будет проводить встречу со спикером Дмитрием Разумковым. По словам Николая Данилевича, от заявлений самого Варфоломея будет зависеть, насколько его визит пройдет мирно и спокойно.

В ПЦУ такие заявления Московского патриархата не воспринимают. "Вся машина пропаганды МП последние полгода только тем и занималась, что нагнетала истерию вокруг визита Варфоломея. И в последний момент говорить, что все зависит от самого патриарха – просто перекладывать ответственность", – сказал изданию архиепископ Евстратий.

По его словам, активное сопротивление приезду главы Константинопольского патриархата вызвано тем, что в УПЦ МП опасаются "новой, назревающей волны тех, кто готов порвать с Москвой".

"Их среда, как и всегда, питается мифами. Например, о том, что Москва когда-то даст автокефалию и ее признают больше поместных церквей, чем признали ПЦУ. Или что все вернется к тому, как было при Януковиче, или что московский патриарх договорится со вселенским и опять все будет в пользу российской церкви. Это все абсолютные мифы", – резюмировал Евстратий.