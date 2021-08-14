Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софиевском соборе в Киеве: стала известна дата
Накануне Дня независимости в Украину приедет Вселенский Патриарх Варфоломей. Он 22 августа вместе с митрополитом Епифанием возглавит литургию в Святой Софии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зорю.
Действо будет происходить на территории собора в Киеве под открытым небом.
"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятеля-Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в сообщении.
Начало богослужения в 9:00.
К молитве приглашают духовенство и всех верующих. В то же время, в ПЦУ предупреждают, что будут применяться меры безопасности и их нужно учесть.
Партиарх прибудет в Киев 21 августа. В 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.
Последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году.
Напомним, в Офисе президента заявляли, что визит патриарха Варфоломея в Украину состоится, если эпидемическая ситуация стабилизируется. Визит патриарха в Украину анонсировали еще в 2019 году.
Однако в марте Варфоломей подтвердил намерение поехать в Украину.