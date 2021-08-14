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Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софиевском соборе в Киеве: стала известна дата

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Суббота 14 августа 2021 11:23
Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софиевском соборе в Киеве: стала известна дата Фото: патриарх Варфоломей (orthodoxia.info)
Автор: Инна Собора

Накануне Дня независимости в Украину приедет Вселенский Патриарх Варфоломей. Он 22 августа вместе с митрополитом Епифанием возглавит литургию в Святой Софии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зорю.

Действо будет происходить на территории собора в Киеве под открытым небом.

"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятеля-Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9:00.

К молитве приглашают духовенство и всех верующих. В то же время, в ПЦУ предупреждают, что будут применяться меры безопасности и их нужно учесть.

Партиарх прибудет в Киев 21 августа. В 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что визит патриарха Варфоломея в Украину состоится, если эпидемическая ситуация стабилизируется. Визит патриарха в Украину анонсировали еще в 2019 году.

Однако в марте Варфоломей подтвердил намерение поехать в Украину.

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Епифаний ПЦУ
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