"Дорога в пропасть". Россия угрожает Украине и ЕС за слова о победе на поле боя

Российская Федерация расценивает намерение Украины и Евросоюза добиться победы на поле боя как "прямую дорогу в пропасть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее мнению, решение Евросоюза о выделении пакета военной помощи для Украины якобы говорит о неготовности содействовать политическому урегулированию.

"Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться победы на поле боя - прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", - отметила Захарова.