"Дорога в пропасть". Россия угрожает Украине и ЕС за слова о победе на поле боя
Российская Федерация расценивает намерение Украины и Евросоюза добиться победы на поле боя как "прямую дорогу в пропасть".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По ее мнению, решение Евросоюза о выделении пакета военной помощи для Украины якобы говорит о неготовности содействовать политическому урегулированию.
"Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться победы на поле боя - прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", - отметила Захарова.
Напомним, на прошлой неделе страны ЕС согласовали выделение Украине очередного транша военной помощи на 500 млн евро. Общая сумма такой помощи от Брюсселя достигла 2,5 млрд евро.
Из согласованной суммы 490 млн евро потратят на военную технику.
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