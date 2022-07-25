"Дорога в прірву". Росія погрожує Україні та ЄС за слова про перемогу на полі бою

Російська Федерація розцінює намір України і Євросоюзу домогтися перемоги на полі бою як "пряму дорогу в прірву".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

На її думку, рішення Євросоюзу про виділення пакету військової допомоги для України нібито говорить про неготовність сприяти політичному врегулюванню.

"Поставками українцям озброєнь і військової техніки ЄС продовжує інвестувати в подальші бойові дії. І при цьому лицемірно публічно заявляє, що нібито простягав Росії "оливкову гілку миру". Будь-які спроби домогтися перемоги на полі бою - пряма дорога в прірву як для Києва, так і для Брюсселя", - зазначила Захарова.