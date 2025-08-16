"Дорога в один кінець". "Спартан" показав, як нищить окупантів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку окупанти намагаються просуватися до позицій ЗСУ поодинці або невеликими групами, використовуючи "зеленку", нічні накидки та мотоцикли. Проте це не рятує їх від українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 бригаду оперативного призначення НГУ "Спартан".
Військові повідомили, що окупанти намагаються просунутися до позицій українських підрозділів по одному або вдвох, вважаючи, що діють непомітно.
"Окупанти вважають, що вмикають режим "невидимки", і по одному-вдвох намагаються просунутися до наших позицій", - пояснили в "Спартані".
За їхніми словами, вдень противник пересувається в "зеленці", вночі - в антитепловізійних накидках, а цілодобово намагається проникати між позиціями українських військ на мотоциклах.
Водночас у бригаді зазначили, що для російських військових потрапляння в поле зору операторів БпЛА 3-ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" зазвичай означає дорогу в один кінець.
"Та для них опинитися в полі зору операторів БпЛА "Спартан" завжди означає дорогу в один кінець", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що за останню добу, з 15 на 16 серпня, росіяни втратили в боях проти України ще більше як 1000 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили
Зазначимо, що втрати ворога з початку повномасштабної війни цього літа перевищили позначку в мільйон осіб.
Варто відзначити, що станом на 16:00, 16 серпня, на фронті від початку доби зафіксовано 68 бойових зіткнень.
Генеральний штаб України повідомив, який з напрямків наразі найгарячіший.