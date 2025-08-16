"Дорога в один конец". "Спартан" показал, как уничтожает оккупантов на Покровском направлении

На Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться к позициям ВСУ в одиночку или небольшими группами, используя "зеленку", ночные накидки и мотоциклы. Однако это не спасает их от украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 бригаду оперативного назначения НГУ "Спартан".
Военные сообщили, что оккупанты пытаются продвинуться к позициям украинских подразделений по одному или вдвоем, считая, что действуют незаметно.
"Оккупанты считают, что включают режим "невидимки", и по одному-вдвоем пытаются продвинуться к нашим позициям", - пояснили в "Спартане".
По их словам, днем противник передвигается в "зеленке", ночью - в антитепловизионных накидках, а круглосуточно пытается проникать между позициями украинских войск на мотоциклах.
В то же время в бригаде отметили, что для российских военных попадание в поле зрения операторов БпЛА 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" обычно означает дорогу в один конец.
"И для них оказаться в поле зрения операторов БпЛА "Спартан" всегда означает дорогу в один конец", - говорится в заявлении.
Напомним, что за последние сутки, с 15 на 16 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще более 1000 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили
Отметим, что потери врага с начала полномасштабной войны этим летом превысили отметку в миллион человек.
Стоит отметить, что по состоянию на 16:00, 16 августа, на фронте с начала суток зафиксировано 68 боевых столкновений.
Генеральный штаб Украины сообщил, какое из направлений сейчас самое горячее.