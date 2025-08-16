"Дорога в один конец". "Спартан" показал, как уничтожает оккупантов на Покровском направлении

Военные сообщили, что оккупанты пытаются продвинуться к позициям украинских подразделений по одному или вдвоем, считая, что действуют незаметно.

"Оккупанты считают, что включают режим "невидимки", и по одному-вдвоем пытаются продвинуться к нашим позициям", - пояснили в "Спартане".

По их словам, днем противник передвигается в "зеленке", ночью - в антитепловизионных накидках, а круглосуточно пытается проникать между позициями украинских войск на мотоциклах.

В то же время в бригаде отметили, что для российских военных попадание в поле зрения операторов БпЛА 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" обычно означает дорогу в один конец.

"И для них оказаться в поле зрения операторов БпЛА "Спартан" всегда означает дорогу в один конец", - говорится в заявлении.