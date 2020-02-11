На доработку закона о дезинформации уйдет два месяца, - Бородянский

Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Законопроект о дезинформации не успеют подать до конца февраля

На доработку закона о дезинформации может уйти два месяца. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, до 28 февраля законопроект о дезинформации не будет внесен в Верховную раду.

"Мы сейчас пройдем всю критику. Думаю, нам потребуется месяца два, чтобы пройти наработки. Потом посмотрим. Я бы хотел, чтобы за два месяца мы наработали тот проект, который: а) будет защищать; б) не будет возможности его использования иным способом, чем он запроектирован", - добавил Бородянский.

Напомним, ранее Национальный союз журналистов заявил, что законопроект о противодействии дезинформации усиливает давление на журналистов.

Кроме того, данный законопроект уже раскритиковали в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что борьба с российской дезинформацией не должна осуществляться путем вмешательства в работу СМИ. В ОБСЕ также готовы участвовать в обсуждениях и провести юридическую экспертизу, чтобы гарантировать, что закон не повлияет негативно на свободу СМИ.