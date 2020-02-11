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На доопрацювання закону про дезінформацію піде два місяці, - Бородянський

Новини » Політика     11.02.2020 - 11:32
На доопрацювання закону про дезінформацію піде два місяці, - Бородянський
Фото: Володимир Бородянський (РБК-Україна)

Законопроект про дезінформацію не встигнуть подати до кінця лютого

На доопрацювання закону про дезінформацію може піти два місяці. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, до 28 лютого законопроект про дезінформацію не буде внесено у Верховну раду.

"Ми зараз пройдемо всю критику. Думаю, нам буде потрібно два місяці, щоб пройти напрацювання. Потім подивимося. Я б хотів, щоб за два місяці ми напрацювали той проект, який: а) буде захищати; б) не буде можливості його використання іншим способом, ніж він запроектований", - додав Бородянський.

Нагадаємо, раніше Національний союз журналістів заявив, що законопроект про протидію дезінформації посилює тиск на журналістів.

Крім того, даний законопроект вже розкритикували в ОБСЄ. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що боротьба з російською дезінформацією не повинна здійснюватися шляхом втручання в роботу ЗМІ. В ОБСЄ також готові брати участь в обговореннях і провести юридичну експертизу, щоб гарантувати, що закон не вплине негативно на свободу ЗМІ.

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