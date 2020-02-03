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Минкульт продлит доработку законопроекта о дезинформации

Новости » Политика     03.02.2020 - 08:24
Минкульт продлит доработку законопроекта о дезинформации
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/noblesfortune)

Законопроект нуждается в дополнительных обсуждениях

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Об этом заявил глава Минкульта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент законопроект находится на этапе публичных обсуждений, который будет продлен.

"Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства. Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены", - написал Бородянский.

Напомним, 17 января Минкульт представил законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что законопроект раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов. Также с критикой законопроекта выступил глава Национального союза журналистов Украины.

Рада приняла почти 160 законов с сентября Закон "О медиа" определяет два типа регулирования СМИ, - комитет Рады
Новости Украины СМИзаконопроектинформацияВладимир Бородянский
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