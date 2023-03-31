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Допустив витік майже 90 тонн авіаційного палива: військовий отримав підозру

Фото: ДБР повідомило про підозру військовому, який допустив витік 90 тонн авіаційного палива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості військовому, який допустив витік 89 тонн стратегічного авіаційного палива.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідування.

Повідомляється, що у серпні 2022 року військовий, в обов’язки якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Сил оборони, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене авіаційне паливо для газотурбінних двигунів. Через негерметичні клапани з резервуарів витекло майже 89 тонн рідини вартістю 6,5 млн гривень.

Військовому повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області лейтенант військової частини побив строковика. У ЗСУ вже почали розслідувати інцидент.

РБК-Україна також повідомляло, що правоохоронці затримали посадовця Міноборони на отриманні хабаря за зняття з військового обліку.

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ДБР