Допустил утечку почти 90 тонн авиационного топлива: военный получил подозрение

Сообщается, что в августе 2022 года военный, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Сил обороны, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров утекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн гривен.

Военному сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Житомирской области лейтенант воинской части избил срочника. В ВСУ уже начали расследовать инцидент.

РБК-Украина также сообщало, что правоохранители задержали чиновника Минобороны на получении взятки за снятие с военного учета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.