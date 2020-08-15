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Не допустить деструктивные силы: Кремль поддержал Лукашенко в вопросе протестов в Беларуси

Москва, Суббота 15 августа 2020 15:14
Не допустить деструктивные силы: Кремль поддержал Лукашенко в вопросе протестов в Беларуси
Фото: Александр Лукашекно и Владимир Путин (gazeta.ru)
Автор: РБК-Украина

Также у российского президента дали оценку возвращению боевиков ЧВК "Вагнера"

В Кремле рассказали о результатах телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина. Власть в РФ поддерживает позицию Лукашенко относительно массовых демонстраций в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте президента России.

У Путина заявляют о важности, чтобы проблемами в Беларуси "не воспользовались деструктивные силы".

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Также стороны обговорили возвращение в Россию боевиков частной военной компании "Вагнера", которых ранее требовала выдать Украина.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Лукашенко заявлял, что ему необходимо связаться с российским президентом.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим... То есть то, что я говорил, - фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас", - сообщил белорусский лидер.

Отметим, Беларуси охватила волна протестов после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Часть демонстрантов не соглашаются с результатами выборов и считают их сфальсифицированными, как и некоторые мировые лидеры.

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